Süper Lig tarihinin en iyi 11’ini belirlemek oldukça zor ve tartışmalı bir konu. Çünkü her futbolseverin aklında farklı efsaneler yer alıyor. Bu seçimde hem Süper Lig’deki performans, hem oyuncuların lige etkisi, hem istatistikleri hem de genel futbol kalitesi dikkate alındı. Diziliş olarak ise 4-2-3-1 sistemi tercih edildi.
Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler
Süper Lig tarihinin en iyi 11’i yapay zekaya göre belirlendi. Listede yer alan bazı isimler dikkat çekiyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
YAPAY ZEKANIN 11'İ
Fernando Muslera
KALECİ
Gökhan Gönül
SAĞ BEK
Uche Okechukwu
STOPER
Bülent Korkmaz
STOPER
Roberto Carlos
SOL BEK
Tugay Kerimoğlu
ÖN LİBERO
Emre Belözoğlu
MERKEZ ORTA SAHA
Alex
SOL KANAT
Gheorghe Hagi
10 NUMARA
Ricardo Quaresma
SAĞ KANAT
TANJU ÇOLAK
FORVET
