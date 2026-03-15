Anasayfa Spor Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler

Süper Lig tarihinin en iyi 11’i yapay zekaya göre belirlendi. Listede yer alan bazı isimler dikkat çekiyor.

Süper Lig tarihinin en iyi 11’ini belirlemek oldukça zor ve tartışmalı bir konu. Çünkü her futbolseverin aklında farklı efsaneler yer alıyor. Bu seçimde hem Süper Lig’deki performans, hem oyuncuların lige etkisi, hem istatistikleri hem de genel futbol kalitesi dikkate alındı. Diziliş olarak ise 4-2-3-1 sistemi tercih edildi.

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 2

YAPAY ZEKANIN 11'İ

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 3

Fernando Muslera

KALECİ

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 4

Gökhan Gönül

SAĞ BEK

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 5

Uche Okechukwu

STOPER

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 6

Bülent Korkmaz

STOPER

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 7

Roberto Carlos

SOL BEK

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 8

Tugay Kerimoğlu

ÖN LİBERO

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 9

Emre Belözoğlu

MERKEZ ORTA SAHA

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 10

Alex

SOL KANAT

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 11

Gheorghe Hagi

10 NUMARA

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 12

Ricardo Quaresma

SAĞ KANAT

Süper Lig tarihinin en iyi 11'i belli oldu: Listede sürpriz isimler - Resim: 13

TANJU ÇOLAK

FORVET

