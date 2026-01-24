Galatasaray’ın Oulai transferi için girişimde bulunması ve Trabzonspor cephesinden yapılan açıklamalar, bordo mavili camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Oulai için Galatasaray’dan teklif geldiğini doğruladı.

Doğan yaptığı açıklamada, “Oulai için Trabzonspor'un beklediği rakamlar olursa oturur konuşuruz. Galatasaray'dan teklif geldi ama anlaşma yok. Beklentimiz 40 milyon euro üstü.” dedi.

Bu açıklama, transfer kapısının tamamen kapalı olmadığı şeklinde yorumlanırken özellikle rakam vurgusu yapılması da Trabzonspor’un bonservis beklentisini net olarak ortaya koydu.

Taraftarlar kulüp yönetiminin Oulai’ye fiyat etiketi koymasını ve bunu canlı yayında duyurmasının doğru olmadığını savundu.

FATİH TEKKE'NİN MESAJI DA KARŞILIK BULMADI

Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise doğrudan isim vermedi ancak tartışmalara gönderme yaptı. Deneyimli teknik adam, “Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor'un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim.” ifadelerini kullandı.

Tekke’nin bu sözleri, kulübün çıkarlarının her şeyin üstünde tutulduğunun mesajını verse de taraftar cephesinde bu yaklaşım da destekten çok tepki gördü.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI GALATASARAY İHTİMALİNE KARŞI ÇIKIYOR

Bordo mavili taraftarlar, Oulai’nin Galatasaray’a transfer ihtimalinin kabul edilemez olduğunu savunarak yönetime sosyal medyada sert eleştiriler yöneltti.

Sezon başında Uğurcan Çakır’ın 33 milyon Euro karşılığında satılmasının ekonomik gerçeklik çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirten taraftarlar, Oulai için farklı bir denklem kuruyor.

Avrupa’dan benzer seviyede teklif gelme ihtimali varken doğrudan bir rakibin güçlendirilmesinin mantıklı olmadığı görüşü öne çıkıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

19 yaşındaki Oulai’nin Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösterme ihtimali de tartışmanın önemli bir ayağı olarak görülüyor. Genç oyuncunun turnuva sonrası piyasa değerini artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bu nedenle ara transfer döneminde Galatasaray ile masaya oturulmasının zamanlama açısından da soru işaretleri barındırdığı ifade ediliyor.

Trabzonspor’da Oulai dosyası henüz kapanmış değil. Transfer dönemi sona erene kadar yönetim ve teknik heyet ile taraftar arasındaki bu gerilimin gündemde kalması bekleniyor.