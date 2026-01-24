Balıkesir Sındırgı'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

"SINDIRGI'DA YERKABUĞU ŞAŞIRTICI BİÇİMDE GERGİN"

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Sındırgı'da yaşanan deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Ercan şunları söyledi, "SINDIRGI’DA SÜREN DEPREM KASIRGASI 00.24’de M5,2’lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5’u geçmesi beklenmez. Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor. Umarız bu geceki M5,2’lik boşalma ile M6,1 lük depremle 2025 Ağustosundan beri süren sarsıntılar artık durur. Biz ve Sındırgılılar sarsıntılardan usandık."