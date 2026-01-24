Anıtkabir yerleşkesinin 300 metre yakınındaki alana yapılması planlanan cami projesiyle ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, bölgenin "ibadet alanı" olarak belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğini iptal ederek, projeye dördüncü kez geçit vermedi.

YARGI SÜRECİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Cumhuriyet'ten Batu Boztürk'ün haberine göre ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği, daha önceki üç iptal kararının ardından yeniden yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, sunduğu raporda dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Raporda, söz konusu plan değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan hazırlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İmar planı değişikliklerinin ilgili mevzuatta belirtilen analiz ve araştırmalar yapılmadan, ilgili kurumlardan görüşler alınmadan ve planın değişiklik gerekçesini açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlandığı”

"KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL"

Bilirkişi heyeti, bölgedeki mevcut ibadet alanlarının yeterli olduğunu vurgularken, projenin şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

“Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun düşmediği”

Ayrıca raporda, cami kompleksi içinde yer alması planlanan sergi ve konferans salonları ile "ticari kullanıma olanak tanıyan" kitap kafenin boyutlarının planda net şekilde belirtilmediğine de değinildi.

DÖRDÜNCÜ KEZ İPTAL EDİLDİ

Ankara 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki tespitleri de dikkate alarak, Anıtkabir silüetini ve bölgedeki kentsel dokuyu etkileyeceği belirtilen projeye ilişkin imar planını iptal etti. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde ise şu görüş bildirildi:

“Sonuç olarak, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği işleminin, imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatlerine varılmıştır”