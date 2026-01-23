Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız ismi Christ Oulai'nin takımdan ayrılması gündemde. Teknik Direktör Fatih Tekke de konuyla alakalı açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray çıkışı: Üstünde forması olsaydı...Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray çıkışı: Üstünde forması olsaydı...Spor

Fatih Tekke: "Aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir"

"Oyuncular gidebilir. Bugün bu durumu eleştirenler, dün 'Niye aldınız' diyenler. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olur."

Christ Oulai için Galatasaray'dan da resmi teklif gelmişti. Karadeniz ekibi, teklifi kabul etmeyip daha yüksek bonservis talebinde bulunmuştu.

Fatih Tekke, Christ Oulai hakkında açıklamalarda bulundu. - Resim : 2

OULAI DİKKATLERİ ÇEKTİ

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maça çıkarken takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Christ Oulai, milli takımıyla da gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.