Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız ismi Christ Oulai'nin takımdan ayrılması gündemde. Teknik Direktör Fatih Tekke de konuyla alakalı açıklama yaptı.

Fatih Tekke: "Aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir"

"Oyuncular gidebilir. Bugün bu durumu eleştirenler, dün 'Niye aldınız' diyenler. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olur."

Christ Oulai için Galatasaray'dan da resmi teklif gelmişti. Karadeniz ekibi, teklifi kabul etmeyip daha yüksek bonservis talebinde bulunmuştu.

OULAI DİKKATLERİ ÇEKTİ

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maça çıkarken takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Christ Oulai, milli takımıyla da gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.