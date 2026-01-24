İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Aydın'da hissedilen bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı. Deprem 00.24'te meydana geldi.

ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

24.01.2026, 00:24:37 TSİ Büyüklük: 5.2 Derinlik: 11.3 km

ARDINDAN BİR DEPREM DAHA

Depremden 4 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi.

24.01.2026, 00:28:46 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 15.2 km

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntıdan sonra yaptığı açıklama ile ekiplerin saha taramasına başladığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, "Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.