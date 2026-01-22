Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın genç yıldızı Inao ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

'ŞU ANDA 6 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR'

Ertuğrul Doğan şunları söyledi:

"Biz de bu işten müzdaribiz. Sürekli buralara uğramak benim hoşuma giden bir şey değil. Böyle bir anlaşma yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biz başkan olduktan sonra ekonomik durumdan dolayı başka bir yol haritası izleyeceğimizi belirttik ve kurduğumuz scout ekibiyle dünyanın her yerinde taramalara başladık. Çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Şu anda 6 oyuncumuza teklif var.

'OULAI'DEN DAHA BÜYÜK TEKLİFLER GELEN OYUNCULARIMIZ DA VAR'

Oulai örneğinin dışında ondan daha yüksek teklif gelen oyuncularımız da var. Oulai güneme geldiği için konuşuyorum. Türkiye ve Türkiye dışından teklifler aldık. Ancak Trabzonspor'un kafasındaki rakama denk gelen teklifler olmadığı için böyle bir anlaşma yok. İkincisi yine çok değerli bir oyuncu hakkında yapılan yorumlar var ama bizim gündemimizde olan bir oyuncu değil.

'OULAI İÇİN BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ'

Galatasaray da bu ülkenin önemli kulüplerinden bir tanesi. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Detaylara girmek istemiyorum. Galatasaray’dan Oulai için teklif geldi, beklentimiz 40 milyon avro ve üstü. Bu beklentileri karşılayan bir şey çıktığı zaman Trabzonspor Başkanı çıkar açık açık anlatır bunu. Çünkü benim bu oyuncuları alma sebebim Trabzonspor ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek.