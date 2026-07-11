2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da kadro yavaş yavaş tamamlanıyor. Bordo-mavililerin yeniden kiralık olarak renklerine bağladığı kaleci Andre Onana, Trabzon'a gelerek takımın kampına katıldı.
ONANA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, Andre Onana da takımla çalışmalara başladı.
GÖZLER ONUACHU'DA
Trabzonspor'da transfer gündeminin önemli isimlerinden Paul Onuachu'nun da kısa süre içerisinde kampa katılması bekleniyor.
Nijeryalı golcünün takıma dahil olmasıyla birlikte bordo-mavililer, izinli oyuncular dışında çalışmalarını tam kadroya yakın bir şekilde sürdürecek.
DÜNYA KUPASI'NDA YER ALAN OYUNCULAR İZİNLİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Cabral, Pina ve Oulai ise izinli olmaları nedeniyle antrenmanlarda yer almıyor.
Söz konusu oyuncuların izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını tam kadroyla sürdürmesi bekleniyor.
GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
Bordo-mavililer, günün ilk çalışmasını sabah saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular core çalışması yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapılacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.