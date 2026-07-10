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Kaynak: Haber Merkezi

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün gerçekleştirilen toplantıda başkanlık gündemiyle bir araya geldi. Görev süresi sona eren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın geleceği toplantının en önemli gündem maddesi oldu.

BAŞKANLIĞA DEVAM KARARI

Toplantıda kulüplerden gelen talepler ve yeni bir adayın çıkmaması üzerine Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevine devam etme kararı aldı.

BASKILAR ETKİLİ OLDU

Ajansspor’un haberine göre Doğan’ın, diğer kulüp başkanlarının ısrarı ve ortak talebi doğrultusunda görevini sürdürmeyi kabul ettiği belirtildi.

YABANCI KURALI GÜNDEME GELMEDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygulanacağını açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralının, Kulüpler Birliği toplantısında gündeme alınmadığı ifade edildi.