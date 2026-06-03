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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında kritik bir toplantı yapıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke, İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

TRANSFER VE KADRO PLANLAMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre; toplantıda geçtiğimiz sezonun genel değerlendirmesi yapılırken, devam eden transfer çalışmaları ve yeni sezon kadro planlaması da detaylı şekilde ele alındı.

Yönetim ve teknik heyet ayrıca bütçe planlaması ile mali konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

AKADEMİ YAPILANMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Toplantının önemli başlıklarından biri de akademi yapılanması oldu. Trabzonspor'un altyapı organizasyonuna ilişkin mevcut durum değerlendirilirken gelecek döneme yönelik planlamalar da masaya yatırıldı.

AVRUPA'DA YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Yeni sezon hedeflerinin de görüşüldüğü toplantıda, Trabzonspor'un Avrupa kupalarında mücadele edeceği süreç için izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.