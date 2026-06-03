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Gençlerbirliği'nde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple sözleşmesini fesheden oyunculardan Metehan Mimaroğlu'nun Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.

TRABZONSPOR METEHAN MİMAROĞLU İLE ANLAŞTI

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.

SÜPER LİG'DE 32 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezonda son hafta ligde kalmayı başaran Gençlerbirliği'nde toplam 32 Süper Lig maçına çıkan Metehan Mimaroğlu 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.