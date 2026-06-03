Gençlerbirliği'nde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple sözleşmesini fesheden oyunculardan Metehan Mimaroğlu'nun Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.

Gençlerbirliği’nde kriz derinleşiyor: İki futbolcu sözleşmesini feshettiGençlerbirliği’nde kriz derinleşiyor: İki futbolcu sözleşmesini feshettiSpor

TRABZONSPOR METEHAN MİMAROĞLU İLE ANLAŞTI

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor sözleşmesini fesheden Süper Lig yıldızını havada kaptı - Resim : 2

SÜPER LİG'DE 32 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezonda son hafta ligde kalmayı başaran Gençlerbirliği'nde toplam 32 Süper Lig maçına çıkan Metehan Mimaroğlu 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.