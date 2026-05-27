TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da büyük finale doğru geri sayım başladı.
Survivor'da bir sakatlık daha: Sude yarışmaya veda mı ediyor?
Survivor’da büyük finale sayılı günler kala rekabet iyice kızıştı. 26 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri keserken, kaybeden takım ada konseyinde zorlu bir yüzleşme yaşadı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, eleme potasına isim göndermemek için zorlu parkurda hem hız hem de denge sınırlarını zorladı.
Skorun sürekli değiştiği ve temposunun bir an bile düşmediği karşılaşmanın final etabında Deniz ve Nagihan karşı karşıya geldi.
Atışlarda Nagihan’ın aldığı kritik son sayı ile Mavi takım, dokunulmazlık oyununu 12-6’lık skorla kazanmayı başardı. Mavi takım adada kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alırken, Kırmızı takım için tehlike çanları çaldı.
ADA KONSEYİNDE KARMA OY SİSTEMİ: KARMAŞA BÜYÜYOR
Survivor’ın son düzlüğünde kuralların değişmesi rekabeti iyice kızıştırdı. Artık kadın ve erkek potasının kaldırıldığı yarışmada karma eleme sistemine geçildi.
Yeni kurala göre yarışmacılar, cinsiyet ayrımı olmaksızın adadan gitmesini istedikleri herhangi bir ismi yazabiliyor.
Bu durum ada konseyindeki stratejik hamleleri ve oylama heyecanını daha da artırdı.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, adaya veda etmesini istedikleri isimler için sandık başına gitti.
Yapılan gizli oylama sonucunda en çok oyu alan Murat (Murat Arkın), haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.
Haftanın ilk eleme adayı olan Can Berkay'ın ardından Murat’ın da potaya girmesiyle birlikte, bu haftanın eleme adayları Can Berkay ve Murat olarak kesinleşti.
SUDE’DEN KÖTÜ HABER: SURVİVOR AKIBETİ BELİRSİZ
Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise başarılı yarışmacı Sude’nin ada konseyinde yer almaması oldu.
Sunucu Murat Ceylan, Sude’nin sağlık durumu hakkında kötü haberi konseyde paylaştı.
Yarışmada şanssız bir kaza geçiren Sude’nin parmağının çıktığını açıklayan Ceylan, yarışmacının yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununda da kesin olarak yer alamayacağını belirtti.
Sude’nin Survivor 2026'daki geleceği ve yarışmaya devam edip edemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak doktor kontrollerinin ardından netlik kazanacak.