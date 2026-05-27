Fenerbahçe'nin görevine son vermesinin ardından Bundesliga kulüpleriyle ismi anılan Domenico Tedesco, Romelu Lukaku'nun gazabına uğradı.

Dünya Kupası öncesi Belçika basınından Het Nieuwsblad'a konuşan Lukaku, EURO 2024'teki başarısızlığın sorumlusu olarak Domenico Tedesco'yu gösterdi.

Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemi sert sözlerle eleştiren Lukaku, Kevin de Bruyne'ün de kendisiyle benzer düşüncelerde olduğunu iddia etti.

LUKAKU: 'İŞE YARAMAYACAK BİR TAKTİK PLANI VARDI'

Tedesco'nun özellikle kadroda köklü değişiklikler yapmasına değinen Lukaku şunları söyledi:

"Oyuncular bir teknik direktörü tanımadıklarında, bilgi toplamak için etraftakileri aramaya başlarlar. Bir sürü soru işareti vardı. Tedesco'nun ilk milli takım seçimi sırasında Thibaut'un yanında oturuyordum. Etrafımıza baktık ve artık neredeyse kimseyi tanımıyorduk. Çok radikaldi. Sizce ne düşünüyorduk? İşe yaramayacak bir taktik plan vardı. Oyuncu olarak bunu hissedersiniz. Kev'e sorun. Kendi kendinize düşünürsünüz: Bu işe yaramayacak. Kadromuzdaki genç oyuncuların çoğu da bunu biliyordu. Ama yedek kulübesine gönderilme korkusuyla hiçbir şey söylemediler. Bu da hayal kırıklığına neden oldu."

TURNUVADA NEDEN SESSİZ KALDI?

Lukaku ayrıca turnuva boyunca teknik ekibe karşı kendisini tutamayacağını bildiği için huzursuzluk yaratmamak adına basına demeç vermekten bilerek kaçındığını itiraf etti.

Belçika EURO 2024'te Romanya'nın ardından 4 puanla ikinci sırada tamamladığı E Grubu'ndan averajla çıktıktan sonra son 16 turunda Fransa'ya 1-0 yenilerek erken veda etmişti.