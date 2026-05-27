Acun Ilıcalı’nın gözü Galatasaray'ın yıldızında
Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Macar futbolcu, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ilgilendiği deneyimli oyuncu için sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray’da Avrupa kulüplerinin radarına giren isimlerden biri Roland Sallai oldu. İngiltere’den birçok takımın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.
NTV’nin haberine göre; Premier Lig temsilcileri Sallai transferi için girişim hazırlığında. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City’nin oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Galatasaray yönetiminin Sallai için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, bonuslarla birlikte 20 milyon euronun altında kalacak teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 6 asist üretti.