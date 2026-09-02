31 Ağustos'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen bordo-mavili taraftarların bulunduğu otobüs, Ergani ilçesinden geçtiği sırada taşlı saldırıya maruz kaldı.
Otobüse yönelik saldırının ardından bölgede gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede 2 kişi yaralanırken, olayın ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ve H.İ. (15) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.