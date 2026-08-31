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Kaynak: Haber Merkezi

Amedspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı.

Diyarbakır’a giden Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu otobüslere taşlı saldırı gerçekleştirildi.

TARAFTAR OTOBÜSLERİNE TAŞ ATILDI

Edinilen bilgilere göre, bordo-mavili taraftarları taşıyan otobüsler Diyarbakır’a doğru ilerlediği sırada saldırıya uğradı.

Otobüslere taş atan kişilerin, araçlarda bulunan Trabzonspor taraftarlarının inmesiyle birlikte olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

MAÇ SAAT 21.30’DA OYNANACAK

Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele bugün saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesi yaşanan taşlı saldırı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olay sonrası maç öncesi güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi.

Saldırıya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklama ve olayla ilgili başlatılacak süreç merakla bekleniyor.