Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo Mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'dan Noah Saviolo'nun transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

MUCİ'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için Trabzonspor'un 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ve şarta bağlı 3 milyon Euro bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

Böylelikle Saviolo, Ernest Muçi ile birlikte Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu.

TANITIMLAR 'DUNE' İLE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un yeni transferleri için medya ekibinin yapay zeka desteğiyle hazırladığı tanıtım videolarında sinema dünyasının ikonik yapımları öne çıkıyor. Daha önce Avatar ve Matrix evrenlerinden esinlenen bordo-mavililer, son transferi Noah Saviolo'yu ise Dune temalı özel bir kliple taraftarlara duyurdu.

İşte o paylaşım:

Mavi Ateşin Uyanışı: 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼 🔷 pic.twitter.com/T1aPteR0VF — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026

TRABZONSPOR NOAH SAVIOLO TRANSFERİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Trabzonspor'dan transfere ilişkin KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."