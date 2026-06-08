Yargıtay'dan 'kart basma' davasında emsal karar: İşveren haklı bulundu

YARGITAY KARARININ GEREKÇESİ

"İşyerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutulan işçiye, çalışmadığı süre için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu tür bir eylemde işverenin mutlaka somut bir zarara uğramış olması şartı aranmaz. Davranışın kendisi işveren açısından haklı fesih nedenidir."