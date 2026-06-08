Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli silahlarından Paul Onuachu, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.
Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif
Suudi Arabistan'dan Paul Onuachu için Trabzonspor'un kapısı çalındı. Yapılan dev teklifin ardından bordo mavili yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi.Furkan Çelik
DEV TEKLİF MASAYA GELDİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Nijeryalı santrfor için Trabzonspor'a 11 milyon euroluk resmi teklif sundu.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN RET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, gelen teklife hiç düşünmeden olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.
'GERÇEK DEĞERİ DEĞİL'
Başkan Doğan'ın 11 milyon Euro'luk rakamın oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını düşündüğü ve bu nedenle satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.
KAPILAR TAMAMEN KAPANMADI
Trabzonspor yönetiminin yalnızca çok daha yüksek seviyedeki astronomik teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR ÖDEDİĞİNİN İKİ KATI KAZABİLİRDİ
Paul Onuachu, geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
ETKİLEYİCİ BİR SEZON GEÇİRDİ
32 yaşındaki golcü, 2025-26 sezonunda bordo-mavili formayla etkileyici bir performans ortaya koydu.
Nijeryalı yıldız, çıktığı 36 resmi maçta 26 gol atıp 2 asist yaparak takımının gol yükünü sırtladı.
FATİH TEKKE'NİN VAZGEÇİLMEZİ
Yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Onuachu'nun teknik heyetin de takımda tutulmasını istediği belirtiliyor.