Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif

Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif

Suudi Arabistan'dan Paul Onuachu için Trabzonspor'un kapısı çalındı. Yapılan dev teklifin ardından bordo mavili yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 1

Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli silahlarından Paul Onuachu, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 2

DEV TEKLİF MASAYA GELDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Nijeryalı santrfor için Trabzonspor'a 11 milyon euroluk resmi teklif sundu.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 3

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN RET

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, gelen teklife hiç düşünmeden olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 4

'GERÇEK DEĞERİ DEĞİL'

Başkan Doğan'ın 11 milyon Euro'luk rakamın oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını düşündüğü ve bu nedenle satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 5

KAPILAR TAMAMEN KAPANMADI

Trabzonspor yönetiminin yalnızca çok daha yüksek seviyedeki astronomik teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 6

TRABZONSPOR ÖDEDİĞİNİN İKİ KATI KAZABİLİRDİ

Paul Onuachu, geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 7

ETKİLEYİCİ BİR SEZON GEÇİRDİ

32 yaşındaki golcü, 2025-26 sezonunda bordo-mavili formayla etkileyici bir performans ortaya koydu.

Nijeryalı yıldız, çıktığı 36 resmi maçta 26 gol atıp 2 asist yaparak takımının gol yükünü sırtladı.

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Araplar 'Varsa yoksa Onuachu' diyor: Trabzonspor'a baş döndüren teklif - Resim: 8

FATİH TEKKE'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Onuachu'nun teknik heyetin de takımda tutulmasını istediği belirtiliyor.

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