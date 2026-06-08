Ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşını açıkladı

"5 aylık kümülatif toplam enflasyon oranımız %16,61 oldu. Ama geçen sene başında zaten bu seneyi ilgilendiren zam farklarımız da %16,67'ydi. Yani şu anda 5 aylık enflasyonla beraber verilen zamlar erimiş oldu. Beklentinin biraz üzerindeydi ve bununla beraber yıllık enflasyonda artış serisi devam ediyor. Haziran ayında da yıllık enflasyonda bir artış olacak. Yani burada bir miktar alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz."