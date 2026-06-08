Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından, Temmuz zammı için en kritik viraj geride kaldı. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71 gelmesiyle birlikte 5 aylık kümülatif toplam netleşti.
Ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşını açıkladı
Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasıyla birlikte, milyonların merakla beklediği 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, Haziran ayı tahminlerini de paylaşarak ile en düşük emekli maaşına dair çok konuşulacak net rakamlar verdi. İşte detaylar.Derleyen: Züleyha Öncü
Canlı yayında rakamları tahtaya yazarak tek tek analiz eden Ekonomist Muhammed Bayram, enflasyondaki artış serisinin alarm zillerini çaldığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"5 Aylık Enflasyon Yüzde 16,61: Sene Başındaki Zam Eridi"
CNN Türk canlı yayınında İlayda Hanım'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammed Bayram, Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94 ve baz etkisinin kaybolduğu Nisan ayında yüzde 4,18'lik oranların görüldüğünü hatırlattı. Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik artışla birlikte 5 aylık kümülatif toplamın yüzde 16,61'e ulaştığını belirten Bayram, şu acı gerçeği paylaştı:
"5 aylık kümülatif toplam enflasyon oranımız %16,61 oldu. Ama geçen sene başında zaten bu seneyi ilgilendiren zam farklarımız da %16,67'ydi. Yani şu anda 5 aylık enflasyonla beraber verilen zamlar erimiş oldu. Beklentinin biraz üzerindeydi ve bununla beraber yıllık enflasyonda artış serisi devam ediyor. Haziran ayında da yıllık enflasyonda bir artış olacak. Yani burada bir miktar alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz."
Haziran Tahmini Geldi: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 18 Zam
Haziran ayında gıda fiyatlarındaki artışın bereketli yağmurlar sayesinde azalacağını, kuraklık ve don olmaması durumunda enflasyonun yüzde 1-1,5 civarında gelmesini beklediğini aktaran Bayram, Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak verilerle birlikte netleşecek 6 aylık tabloyu çizdi.
Kötümser bir yaklaşımla Haziran enflasyonunun yüzde 1,5 geleceğini öngören ekonomist, "Bu da toplam enflasyonu %18 civarına çıkartacaktır.
Yani aslına bakarsanız SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon farkıyla beraber burada %18'lik bir zam artışı alacak diyebiliriz. Bu hakkı ceplerine koymaları gerekiyor" dedi.
Memur ve Memur Emeklisi Daha Az Zam Alacak
Toplu sözleşme şartlarından dolayı memur ve memur emeklilerinin durumunun farklı olduğunu ifade eden Muhammed Bayram, önceki alınan yüzde 11'lik zam farkının elimine edilip üzerine yüzde 7 eklenmesiyle hesaplama yapıldığını söyledi. Bayram, memur kesimi için şu hesabı ortaya koydu:
"Memurlara, memur ve memur emeklilerine geldiğimizde burada toplu sözleşme kaynaklı bir zam farkı söz konusu. 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklileri için %12,41 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre memur emeklisi biraz daha az zam alacak diyebiliriz."
En Düşük Emekli Maaşı İçin Flaş Rakam
Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna da net bir aralık veren Muhammed Bayram, kök maaş sorununa dikkat çekerek uyardı:
"Hane halkının en fazla harcama yaptığı kalem konut, ulaşım ve gıda. Şu an 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, %18'lik bir zam farkı olursa Temmuz ayında 23.600 ila 24.000 TL civarına gelecek.
Ancak burada kök maaşa yapılan bir zam yok. Yani kök maaşa yapılan bir zam olsa tüm emekliler bu zam farkından faydalanabilir."