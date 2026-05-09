Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

DERBİ SONRASI TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Gözler Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak dev maça çevrilirken derbide son düdüğün ardından iki kulüp başkanının transfer görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

SERDAL ADALI İLE ERTUĞRUL DOĞAN BİR ARAYA GELECEK

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan derbi sonrası Ernest Muçi'nin transferini görüşmek üzere bir araya gelecek.

MUÇI İÇİN SON GÜN GELDİ ÇATTI

Trabzonspor'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin bonservisi için bordo mavili yönetimin 8.5 milyon Euro'luk satın alma hakkı bulunuyor. Ancak yarın (10 Mayıs Pazar günü) Trabzonspor'un bu opsiyonu kullanması için son gün olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR PAZARLIK YAPACAK

Trabzonspor yönetiminin Beşiktaş cephesiyle masaya oturarak Muçi'nin bonservis bedeli ve ödeme planında herhangi bir esneklik sağlanıp sağlanmayacağı konusunda pazarlık yapacağı ifade ediliyor.