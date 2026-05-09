Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve derbinin detayları

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte sezonun son derbisinin detayları...İbrahim Doğanoğlu
Sezonun son derbisi beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon taraftarı önündeki son lig maçında galibiyet alarak sezonu moral yüksek tamamlamayı hedefliyor. Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi yarışında hata yapmak istemiyor. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkın kapanmasını bekleyecek.
REKABETTE 143. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 142 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 57’sini Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor 48 galibiyet aldı. 37 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 198 kez havalandırırken, bordo-mavililer 163 golle karşılık verdi.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Edin Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Emirhan Topçu'nun da zehirlenme sebebiyle maçı kaçırma ihtimali var.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu