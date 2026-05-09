Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve derbinin detayları

REKABETTE 143. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 142 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 57’sini Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor 48 galibiyet aldı. 37 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 198 kez havalandırırken, bordo-mavililer 163 golle karşılık verdi.