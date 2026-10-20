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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta Hearts ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Hearts maçının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.