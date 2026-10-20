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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi.

'İRTİKAP' SORUŞTURMASINDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturmasında 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ile Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Yapılan itirazların ardından Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu davayla birleştirildi.

İDDİANAMEDE 263 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle 6 kez 'icbar suretiyle irtikap', 3 kez 'irtikaba teşebbüs', 34 kez 'nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'rüşvet' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Özcan için istenen toplam hapis cezası 90 yıl 3 ay ile 263 yıl 6 ay arasında değişiyordu.

Süleyman Can hakkında 5 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 2 kez 'irtikaba teşebbüs' suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez 'irtikap suçuna yardım', 3 kez 'irtikap suçuna yardıma teşebbüs' ve 34 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer sanıklar için de isnat edilen suçlara göre farklı sürelerde hapis cezaları istendi.

İLK DURUŞMADA BAZI SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşmasında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can'ın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi. Naim Ayhan ve Cihan Tutal ise tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan belediye meclis üyesi A.D. ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin, yurt dışına çıkış yasağı dışında kaldırılması kararlaştırıldı.

Savcılık mütalaasında, Tanju Özcan için 32 mağdura yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Özcan hakkında ayrıca 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikaba teşebbüs' ve 'rüşvet alma' suçlarından 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık yönünden de 'nitelikli dolandırıcılık' suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada bu sanıklar için 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikaba yardım', 'yalan tanıklık', 'suçluyu kayırma' ve 'rüşvet' suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

TANJU ÖZCAN HANGİ OLAYLARLA İLGİLİ SUÇLANIYORDU?

Savcılık mütalaasında dava kapsamındaki olaylar; 'marketler', 'ruhsat', 'kurban', 'hak ediş', 'beton' ve 'kafe' başlıkları altında ele alındı.

Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine (Bolsev AŞ) gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Belediyede düzenlenen toplantıda market temsilcilerine reklam sözleşmesi önerildiği, bazı temsilcilerin ise teklif edilen tutarı yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı duymadıklarını belirttiği aktarıldı. Mütalaada, Özcan'ın bu yanıtların ardından tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı iddiasına yer verildi.

Sözleşme teklifini kabul etmeyen marketlerin daha sonra zabıta ekiplerince denetlendiği ve bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi. Mütalaaya göre BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketler daha sonra reklam sözleşmelerini imzaladı.

MARKETLERDEN 8 MİLYON 712 BİN LİRALIK MENFAAT SAĞLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Savcılık mütalaasında, marketlerle yapılan sözleşmeler kapsamında BİM'den 6 milyon 84 bin lira, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin lira, Carrefoursa'dan 540 bin lira ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı öne sürüldü. A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı belirtildi.

Marketlerle ilgili eylemlerin 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap' suçunu oluşturduğu savunulan mütalaada, tutuklu sanıklar Özcan, Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız'ın yanı sıra bazı belediye yöneticileri ve çalışanlarının da cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A, eski Zabıta Müdürü H.Y, belediye meclis üyeleri E.T, B.Ö. ve C.G, Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Başkanı H.E.S, dönemin İnsan Kaynakları Müdürü M.A. ile belediye ve BolSev personeli M.Y.B, S.P. ve T.A'nın da cezalandırılması istendi.

MÜTEAHHİTTEN 2,5 MİLYON LİRA İSTENDİĞİ İDDİASI

Mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G'den belediyeyle işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira talep edildiği ileri sürüldü. Bu tutarın 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çekle ödendiği, söz konusu paranın daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği iddia edildi.

Savcılık, bu olayla ilgili olarak Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın 'icbar suretiyle irtikap', Ali Sarıyıldız'ın 'icbar suretiyle irtikapa yardım' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Belediye Meclis Üyesi C.T. hakkında 'suçluyu kayırma' ve 'yalan tanıklık', Sarıyıldız'ın ortağı ve BolSev'in muhasebecisi A.B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan ceza talep edildi.

KURBAN BAĞIŞLARINA İLİŞKİN İDDİALAR

BolSev'in 2025 yılında kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında toplam 845 bin lira yatırıldığı mütalaada yer aldı. Vakfın kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığına veya kesildiğine ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı belirtildi.

Savcılık, kurban kesme amacı olmadığı halde 'kurban bağışı' adıyla ilanlar yayımlanarak vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiğini ileri sürdü. Bu olay kapsamında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö. hakkında, mağdurların zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesi talep edildi.

HAK EDİŞLERDEN 3 MİLYON LİRA KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın yapımını üstlenen şirketin yetkilisi H.V.A'nın, hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev'e yardım yapmayı kabul ettiği mütalaada aktarıldı. Hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakfın hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ifade edildi.

Savcılık, Tanju Özcan ile tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A'nın fikir ve eylem birliği içinde 'icbar suretiyle irtikap' suçunu işlediğini, Ali Sarıyıldız'ın da "yardım eden" sıfatıyla bu suça katıldığını savundu. Sanıkların cezalandırılması istendi.

BETON ALIMIYLA İLGİLİ BASKI İDDİASI

Mütalaada, kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatını yapan firmanın yetkilisinin, betonun Bolu Bel A.Ş'den alınması yönünde baskıya maruz kaldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Yetkilinin farklı bir beton santrali kurmaya yönelik girişiminin ardından belediye tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddiasına da yer verildi. Mütalaada, Tanju Özcan'ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız" sözlerinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu savunuldu. Beton alımının gerçekleşmemesi nedeniyle söz konusu eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" ifade edildi.