2023 ve 2024 seçimlerinin ardından tecelli eden sandık iradesi, meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili transferleriyle sekteye uğramaya devam ediyor. Gelecek Partisi'nin kapatılmasından sonra YENİYOL grubundan istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, bugün AK Parti'nin MKYK toplantısında AK Parti'ye transfer oldu. Kani Torun, AK parti Genel Başkan danışmanı olarak olarak atandı.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Torun'a rozetini MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Torun daha önce DEM Parti'ye katılacağı yönünde iddiaların sorulması üzerine yoluna bağımsız devam edeceği yanıtını vermişti. Torun, tüm partilerle görüştüğünü belirtirken, bağımsız kalmayı tercih edeceğini belirtmişti.