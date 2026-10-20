Kaynak: ANKA

Meclis’e sunulan 2027 yılı bütçe teklifinde 27.3 trilyon lira gider, 23.4 trilyon lira gelir ve 3.9 trilyon lira açık tahmin ediliyor. Bütçe; harcama, vergi ve enflasyon hedefleri açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, bütçe verilerini mercek altına alarak çarpıcı uyarılarda bulundu.

"BÜTÇE ENFLASYONA KÖRÜKLE GİDİYOR"

Bütçede hedeflenen enflasyon oranları ile faiz dışı harcama artışları arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Yılmaz, "2027 bütçesinde ortalama TÜFE enflasyonu yüzde 22,5 (yıl sonu yüzde 21), faiz dışı bütçe harcamalarındaki artış yüzde 38,4 seviyesinde programlanmış. Ortalama enflasyon ile faiz dışı harcamalardaki oransal artış farklılaşması yüzde 70,8 gibi beklenenin üzerinde oldukça yüksek bir marjda. Dolayısıyla aslında enflasyon hedefi bütçe harcama ve vergi hedeflerine yansımamış gözükmekte. Bir anlamda bütçe hem harcama hem de vergi yoluyla enflasyona körükle gitmekte" dedi. Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun en iyi senaryoda dahi yüzde 25’lerin altına düşmeyeceğini vurguladı.

"YOKSULLAŞMA DEVAM EDECEK"

Maaş ve aylıkların gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre ayarlanmasının sabit gelirlileri mağdur ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Bu, enflasyonun yüzde 100’lere yakın saptığı bir ortamda dönem içinde maaşların ve aylıkların önemli oranda aşınması demek. Bu aşınma söz konusu kesimlerin daha da yoksullaşması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, son üç aydaki muhtemel enflasyon tahminlerine dayanarak, "2027 başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8,4, işçi emeklilerine ise verilecek artış oranı yüzde 10,5 seviyesinde bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

SGK TRANSFERLERİNDE YÜZDE 66'LIK ARTIŞ: SEÇİM SİNYALİ Mİ?

Harcama tarafında en dikkat çekici gelişmenin SGK’ya yapılacak bütçe transferlerinde yaşandığını belirten Yılmaz, bu kalemdeki yüzde 66'lık yükselişi şöyle yorumladı:

"Birincisi, devlet katkısının kaldırılmasına bağlı olarak SGK’nın mali dengesinde oluşacak bozulmanın ilave bütçe finansmanıyla karşılanması, ikincisi emekli aylıklarına ilave artış veya sosyal destek sağlanması, üçüncüsü işverenlere yönelik prim teşvik ve desteklerinin genişletilmesidir. Ama ne şekilde olursa olsun SGK’ya aktarılacak transfer artışı oldukça yüksek ve bu emeklileri de kapsayacak bir program uygulanması anlamına geliyor."

Söz konusu artışın olası bir seçim hazırlığıyla da bağdaştırılabileceğini belirten Yılmaz, "Eğer seçim için bir şey aranıyorsa, bütçede buna işaret olarak SGK’ya yapılacak transfer genişlemesi ile fonlara yapılacak transfer öne çıkmakta" dedi.

"ADİL VERGİ REFORMU YİNE UFUKTA GÖRÜNMÜYOR"

Bütçedeki vergi artış hedeflerini de eleştiren Yılmaz, doğrudan ve adil vergilendirme konusunda bir adım atılmadığını savunarak, "Vergide özellikle çalışanları ve düşük gelirlileri ilgilendiren vergi teşvikleri, kentsel rantların vergilendirilmesi, gerçek kazançları vergilendiren bir reform ufukta yine görünmüyor" dedi.