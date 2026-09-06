Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşen depremlerin göç yönüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 1

Marmara Bölgesi'nin deprem tehlikesi tartışılmaya devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. Bektaş, bu kez İstanbul'dan farklı bir noktaya işaret etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 2

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca geçmişte meydana gelen depremlerin göç yönünü gündeme taşıdı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 3

Bektaş, Stein ve Barka tarafından 1997 yılında yayımlanan çalışmaya dikkat çekerek Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerleyen deprem göçünün değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 4

“İSTANBUL’U DEĞİL, BURSA’YI TEHDİT EDİYOR”

Bektaş, söz konusu çalışmanın KAF'ın Kuzey Kolu üzerindeki İzmit'ten ziyade Güney Kol üzerindeki Bursa'ya dikkat çektiğini ifade ederek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:

“Batıya deprem göçü İstanbul’u değil, Bursa’yı tehdit ediyor.”

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 5

Bektaş, 1956-1957 Mudurnu Vadisi depremlerinin de bu yaklaşımın önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Böylece Marmara çevresindeki deprem tehlikesinin yalnızca İstanbul merkezli değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşünü ortaya koydu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 6

Prof. Dr. Bektaş ayrıca tarihsel İstanbul depremlerine ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti.

1509-1754 dönemindeki İstanbul deprem kırılmalarının, Ana Marmara Fayı boyunca gözlenen mikro ve orta büyüklükteki depremler gibi doğuya doğru deprem göçünü desteklediğini savundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 7

Bektaş, ilk paylaşımındaki tarih aralığına ilişkin daha sonra düzeltme yaparak “1509-1754 doğuya deprem göçü olmalı” ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 8

Uzman ismin değerlendirmesi, Marmara'daki deprem tehlikesinin hangi fay segmentlerinde yoğunlaştığına ilişkin tartışmalara yeni bir başlık ekledi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti - Resim: 9
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