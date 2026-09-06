Marmara Bölgesi'nin deprem tehlikesi tartışılmaya devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. Bektaş, bu kez İstanbul'dan farklı bir noktaya işaret etti.
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil o ili işaret etti
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşen depremlerin göç yönüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca geçmişte meydana gelen depremlerin göç yönünü gündeme taşıdı.
Bektaş, Stein ve Barka tarafından 1997 yılında yayımlanan çalışmaya dikkat çekerek Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerleyen deprem göçünün değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
“İSTANBUL’U DEĞİL, BURSA’YI TEHDİT EDİYOR”
Bektaş, söz konusu çalışmanın KAF'ın Kuzey Kolu üzerindeki İzmit'ten ziyade Güney Kol üzerindeki Bursa'ya dikkat çektiğini ifade ederek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:
“Batıya deprem göçü İstanbul’u değil, Bursa’yı tehdit ediyor.”
Bektaş, 1956-1957 Mudurnu Vadisi depremlerinin de bu yaklaşımın önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti.
Böylece Marmara çevresindeki deprem tehlikesinin yalnızca İstanbul merkezli değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşünü ortaya koydu.
Prof. Dr. Bektaş ayrıca tarihsel İstanbul depremlerine ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti.
1509-1754 dönemindeki İstanbul deprem kırılmalarının, Ana Marmara Fayı boyunca gözlenen mikro ve orta büyüklükteki depremler gibi doğuya doğru deprem göçünü desteklediğini savundu.
Bektaş, ilk paylaşımındaki tarih aralığına ilişkin daha sonra düzeltme yaparak “1509-1754 doğuya deprem göçü olmalı” ifadesini kullandı.
Uzman ismin değerlendirmesi, Marmara'daki deprem tehlikesinin hangi fay segmentlerinde yoğunlaştığına ilişkin tartışmalara yeni bir başlık ekledi.