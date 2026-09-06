İktidarın emekli ve memura maaş zammı planı: YENİÇAĞ tek tek hesapladı

25 bin TL alan biri 27 bin 260 TL’ye, 30 bin TL alan biri 32 bin 712 TL, 35 bin TL alan biri 38 bin 290 TL’ye, ve 40 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 43 bin 616 TL’ye bu hesaplamada yıl sonunda çıkacak.