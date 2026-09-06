SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan yüzde 17,76'lık zam oranını alırken memurlar ise 13,52 zam oranını almıştı. Meclis'te yapılan yasal düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca emeklinin bir sonraki zammı ise ocak ayında yapılacak.
İktidarın emekli ve memura maaş zammı planı: YENİÇAĞ tek tek hesapladı
Yeni Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,4’lük 2026 enflasyon hedefi doğrultusunda yapılan hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin zammını ise yüzde 7 seviyesinde bırakırken; bu oranlara göre maaşları tek tek hesapladık.Süleyman Çay
Maaş zamlarını belirlenmesinden önce hükümetin yeni OVP tahmini 2026 yılı için tamamen değişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan 3 yıllık yeni Orta Vadeli Programı’nı (OVP) açıkladı.
Açıklanan yeni verilerle birlikte önceki programa kıyasla daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon ve bozulan bir dış denge tablosu ortaya çıktı.
Programın ana önceliğinin dezenflasyon sürecini kalıcı kılmak olduğunu iddia eden Yılmaz, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin önceki programdaki yüzde 16 seviyesinden 12,4 puanlık sapmayla yüzde 28,4’e fırladığını duyurdu.
OVP’nin 28,4 hedefine göre YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay zam oranlarını tek tek hesapladı. SSK Bağ-Kur yüzde 9,04 memur emeklileri ise yüzde 7 oranında zammı cebine koydu.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 23 bin 552 TL olan en düşük maaşı zammı yüzde 9,04 zam oranının eklenmesiyle 25 bin 681 TL’ye çıkmış olacak.
25 bin TL alan biri 27 bin 260 TL’ye, 30 bin TL alan biri 32 bin 712 TL, 35 bin TL alan biri 38 bin 290 TL’ye, ve 40 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 43 bin 616 TL’ye bu hesaplamada yıl sonunda çıkacak.
Memur emeklisinde ise durum farklı. Toplu sözleşmeden dolayı memur emeklilerin maaş zammı farklı oranda hesaplanıyor. Hesaplamamızda bu rakam yüzde 7 oranında çıktı. Peki memur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 7 oranında ne kadar gelecek?
31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli maaşı yüzde 7 oranında bir artış ile 33 bin 733 TL’ye çıkmış olacak. En düşük memur maaşı ise 70 bin 224 TL’den 75 bin 139 TL’ye çıkmış olacak.
NOT: Bu haberdeki hesaplamalar OVP planında iktidarın tahminine göre hesaplanmıştır. Temmuz ayından başlayarak 6 aylık enflasyon oranına göre maaş farkları ortaya çıkacak.