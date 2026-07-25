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Sezon öncesi ikinci kamp etabını Avusturya'da gerçekleştiren Trabzonspor, yarın oynayacağı ilk hazırlık maçı öncesi taraftarlarına önemli bir duyuruda bulundu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 26 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 16.30’da Eintracht Frankfurt ile oynanacak hazırlık maçına güvenlik tedbirleri nedeniyle taraftarların alınmayacağı açıklandı.

Öte yandan futbolseverlerin karşılaşmayı HT Spor'dan canlı olarak izleyebileceği ifade edildi.

'EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK'

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’nın Schladming kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Takımımızın, 26 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 16.30’da Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacaktır.

Eintracht Frankfurt karşılaşması ile Takımımızın Avusturya kampındaki diğer hazırlık maçları, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır."