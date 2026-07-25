İç ve dış piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik veri akışları altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına arama motorlarında yanıt ararken, uluslararası piyasadan ilk veriler geldi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Temmuz 2026)
İç ve dış piyasalardaki jeopolitik dalgalanmalar sürerken 25 Temmuz 2026 cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren "Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu, ons altın ne kadar?" sorularına yanıt aranmaya başlandı İşte günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...Cemile Kurel
Borsa İstanbul'da Kilogram Fiyatı 6,1 Milyon TL'yi Aştı
İç piyasada ise Borsa İstanbul Altın Piyasası verileri netleşti. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,4 oranında düşüş kaydetti.
Yaşanan bu hafif gevşemenin ardından standart altının kilogramı 6 milyon 160 bin 999 lira seviyesine geriledi.
25 Temmuz 2026 güncel altın rakamları ise şöyle;
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.167,22 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.213,00 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.100,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 40.235,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.587,00 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.053,21 dolar
UYARI: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.