Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Temmuz 2026)

İç ve dış piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik veri akışları altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına arama motorlarında yanıt ararken, uluslararası piyasadan ilk veriler geldi.