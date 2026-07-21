Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.
Bordo Mavililer burada 3 hazırlık maçı oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Katar temsilcisi Al-Sadd SC ve İtalyan kulübü Udinese Calcio ile yapılacak hazırlık maçları HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARININ TARİHİ VE SAATLERİ
Trabzonspor'un hazırlık maçı programı şöyle:
26 Temmuz Pazar Saat: 16.30 (TSİ) | Trabzonspor - Eintracht Frankfurt
30 Temmuz Perşembe Saat: 18.30 (TSİ) | Trabzonspor - Al-Sadd SC
2 Ağustos Pazar Saat: 17.30 (TSİ) | Trabzonspor - Udinese Calcio