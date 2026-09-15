Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Eylül dönemine ilişkin hava tahminlerini yayımladı. Yeni haftada Türkiye’nin birçok bölgesinde hava koşullarının belirgin şekilde değişmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek
Meteoroloji’nin yeni tahminleriyle birlikte hava sıcaklıklarında sert düşüş bekleniyor. İstanbul’da başlayan yerel yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, yeni hava dalgasının hangi gün ve bölgelerde etkili olacağı da belli oldu.Kaynak: Diğer
Uzun süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde hızla gerileyeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre sıcaklıklarda kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacak.
Doğu Karadeniz’de de termometrelerin 4 ila 6 derece daha düşük değerleri göstermesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
İSTANBUL’DA YAĞMUR BAŞLADI
Hava değişiminin ilk hissedildiği kentlerden biri İstanbul oldu. Kentin bazı bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar görüldü.
Yağış özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde kendisini gösterdi. Beykoz’un kuzeyi, Riva çevresi ve İstanbul Havalimanı yakınlarında yağmur etkili oldu.
MERKEZ İLÇELER İÇİN NE BEKLENİYOR?
A habere konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, merkez ilçelerde çok kuvvetli bir yağış beklenmediğini belirterek, “Ara ara kısa kısa geçişler olabilir. Hayatı olumsuz etkileyecek bir yağış söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.
GECE SAATLERİNE DİKKAT
İstanbul’da yağışların akşam ve gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Marmara genelinde de gece saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor.
Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin Marmara’yı etkileyeceğini belirten Tek, “İstanbul'la birlikte Marmara genelinde gece için yağışlar gözüküyor ve yine yarın da yağmur şeklinde İstanbul'da yağışları görüyor olacağız” dedi.
ÇARŞAMBA HAVA DEĞİŞİYOR
16 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da yağışın daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
Salı günü 25 derece civarında ölçülen en yüksek sıcaklığın çarşamba günü 23 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.
GECELER DAHA SERİN OLACAK
İstanbul’da gece sıcaklıkları da düşmeye başladı. Özellikle kentin iç kesimlerinde termometrelerin gece saatlerinde 15-16 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği belirtiliyor
YAĞIŞ PERŞEMBEYE UZANABİLİR
Yağışlı havanın etkilerinin perşembe günü de yer yer görülebileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 22-24 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
Adil Tek, beklenen yağışların ciddi sel veya su baskını oluşturacak kuvvette olmadığını belirterek, “Öyle çok kuvvetli seli, su baskını yapacak öyle çok kuvvetli yağışlar değil bunlar” ifadelerini kullandı.
MARMARA’DA BAŞKA HANGİ İLLERDE YAĞACAK?
Yağış yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor.
Çanakkale çevresinde de yerel yağış geçişleri görülebilecek. Marmara’nın diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu havanın ağırlık kazanacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ’DE YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize ve Artvin çevreleri yağış ihtimalinin yüksek olduğu noktalar arasında bulunuyor.
BU İLLERDE DE YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji tahminlerinde İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ardahan’ın bazı kesimlerinde de yerel yağış ihtimali öne çıkıyor.
GÜNEYDE SICAK HAVA SÜRECEK
Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşerken Türkiye’nin güney ve doğusunda farklı bir tablo görülecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
SONBAHAR KENDİNİ HİSSETTİRECEK
Yeni tahminlere göre kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesiyle sonbahar havası daha belirgin hale gelecek. İstanbul’da ise yağmur ve serin havanın özellikle çarşamba günü kendisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor.