Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek

SONBAHAR KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Yeni tahminlere göre kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesiyle sonbahar havası daha belirgin hale gelecek. İstanbul’da ise yağmur ve serin havanın özellikle çarşamba günü kendisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor.