Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji’nin yeni tahminleriyle birlikte hava sıcaklıklarında sert düşüş bekleniyor. İstanbul’da başlayan yerel yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, yeni hava dalgasının hangi gün ve bölgelerde etkili olacağı da belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Eylül dönemine ilişkin hava tahminlerini yayımladı. Yeni haftada Türkiye’nin birçok bölgesinde hava koşullarının belirgin şekilde değişmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 2

Uzun süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde hızla gerileyeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 3

SICAKLIKLAR 8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre sıcaklıklarda kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacak.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 4

Doğu Karadeniz’de de termometrelerin 4 ila 6 derece daha düşük değerleri göstermesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 5

İSTANBUL’DA YAĞMUR BAŞLADI

Hava değişiminin ilk hissedildiği kentlerden biri İstanbul oldu. Kentin bazı bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar görüldü.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 6

Yağış özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde kendisini gösterdi. Beykoz’un kuzeyi, Riva çevresi ve İstanbul Havalimanı yakınlarında yağmur etkili oldu.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 7

MERKEZ İLÇELER İÇİN NE BEKLENİYOR?

A habere konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, merkez ilçelerde çok kuvvetli bir yağış beklenmediğini belirterek, “Ara ara kısa kısa geçişler olabilir. Hayatı olumsuz etkileyecek bir yağış söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 8

GECE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul’da yağışların akşam ve gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Marmara genelinde de gece saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 9

Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin Marmara’yı etkileyeceğini belirten Tek, “İstanbul'la birlikte Marmara genelinde gece için yağışlar gözüküyor ve yine yarın da yağmur şeklinde İstanbul'da yağışları görüyor olacağız” dedi.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 10

ÇARŞAMBA HAVA DEĞİŞİYOR

16 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da yağışın daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 11

Salı günü 25 derece civarında ölçülen en yüksek sıcaklığın çarşamba günü 23 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 12

GECELER DAHA SERİN OLACAK

İstanbul’da gece sıcaklıkları da düşmeye başladı. Özellikle kentin iç kesimlerinde termometrelerin gece saatlerinde 15-16 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği belirtiliyor

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 13

YAĞIŞ PERŞEMBEYE UZANABİLİR

Yağışlı havanın etkilerinin perşembe günü de yer yer görülebileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 22-24 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 14

Adil Tek, beklenen yağışların ciddi sel veya su baskını oluşturacak kuvvette olmadığını belirterek, “Öyle çok kuvvetli seli, su baskını yapacak öyle çok kuvvetli yağışlar değil bunlar” ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 15

MARMARA’DA BAŞKA HANGİ İLLERDE YAĞACAK?

Yağış yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 16

Çanakkale çevresinde de yerel yağış geçişleri görülebilecek. Marmara’nın diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu havanın ağırlık kazanacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 17

KARADENİZ’DE YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize ve Artvin çevreleri yağış ihtimalinin yüksek olduğu noktalar arasında bulunuyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 18

BU İLLERDE DE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerinde İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ardahan’ın bazı kesimlerinde de yerel yağış ihtimali öne çıkıyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 19

GÜNEYDE SICAK HAVA SÜRECEK

Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşerken Türkiye’nin güney ve doğusunda farklı bir tablo görülecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Yağmur geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 20

SONBAHAR KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Yeni tahminlere göre kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesiyle sonbahar havası daha belirgin hale gelecek. İstanbul’da ise yağmur ve serin havanın özellikle çarşamba günü kendisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor.

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