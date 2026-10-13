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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor Beşiktaş'ı Papara Park'ta ağırlayacak.

19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

DERBİDE DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILDI

Trabzonspor'un yaptığı çağrının sonuç verdiği ve dev maçta deplasman tribünü yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Umut Eken'in haberine göre; Trabzonspor-Beşiktaş maçında siyah beyazlı taraftarlar da deplasman tribününde yerini alabilecek.

TRABZONSPOR ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trabzonspor deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.

Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."