Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bordo-mavililer, iki takım taraftarlarını ilgilendiren konuda yetkililerden adım atılmasını istedi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Kaldırılsın - Resim : 1

DEPLASMAN YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak maçlarda deplasman yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Açıklamada, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde bulunmasına engel olacak herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Lille'den Galatasaray taraftarına Barcelona maçı öncesi yasakLille'den Galatasaray taraftarına Barcelona maçı öncesi yasakSpor

Bordo-mavililer, Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'daki, Trabzonspor taraftarlarının ise İstanbul'daki karşılaşmada takımlarını destekleyebilmesini istedi.

Deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Trabzonspor, Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden gerekli adımların atılması konusunda destek beklediğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Kaldırılsın - Resim : 3