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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bordo-mavililer, iki takım taraftarlarını ilgilendiren konuda yetkililerden adım atılmasını istedi.

DEPLASMAN YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak maçlarda deplasman yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Açıklamada, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde bulunmasına engel olacak herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'daki, Trabzonspor taraftarlarının ise İstanbul'daki karşılaşmada takımlarını destekleyebilmesini istedi.

Deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Trabzonspor, Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden gerekli adımların atılması konusunda destek beklediğini açıkladı.