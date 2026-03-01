Trabzonspor'da son oynanan Fatih Karagümrük maçında tribünlerin boş kalması dikkat çekmişti.

TRABZONSPOR BİLET FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEMEYE GİTTİ

Taraftarların maça gitmeme sebepleri arasında bilet fiyatlarının pahalı olmasının da geldiği belirtiliyordu. Bu durum üzerine Trabzonspor yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

Bordo mavili kulüp sezon sonuna kadar derbi hariç bilet fiyatlarında düzenlemeye gitti.

SEZON SONUNA KADAR SABİT FİYAT UYGULANACAK

Yapılan düzenleme sonucunda kale arkası tribünleri 61 TL, doğu tribün biletleri ise 161 TL olarak belirlendi.

Bu bilet fiyatı uygulamasının sezon sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.

'OMUZ OMUZA OLMA KARARLILIĞIMIZIN SOMUT GÖSTERGESİ'

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, sezonun kritik dönemine girilirken tribünlerimizin her zamanki coşkusunu ve gücünü sahaya daha güçlü yansıtabilmek adına bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle derbi müsabakaları hariç;

• Kale arkası tribün biletleri 61 TL,

• Doğu tribün biletleri 161 TL

olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir.

Alınan bu karar, kulübümüzün mevcut ekonomik şartları titizlikle değerlendirilerek; büyük Trabzonspor taraftarının desteğini önceliklendiren bir anlayışla hayata geçirilmiştir. Cefakâr taraftarımızın takımımızla olan güçlü bağını daha da pekiştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

Bu düzenleme yalnızca bir fiyat güncellemesi değil; hedeflerimize yürürken camiamızla omuz omuza olma kararlılığımızın somut bir göstergesidir.

Ligde devam eden hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu için ortaya koyduğumuz zirve mücadelesi ve Avrupa kupaları hedefi yolunda takımımızın en büyük itici gücü her zaman olduğu gibi büyük Trabzonspor taraftarıdır.

İnanıyoruz ki taraftarlarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında yer alarak bu yürüyüşe güç katmaya devam edecektir."