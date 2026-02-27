Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında zirve takibini sürdüren Trabzonspor son sırada yer alan Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

ONUACHU KLASİKLEŞEN GOLÜYLE PERDEYİ AÇTI

Papara Park’ta tribünlerdeki büyük boşluklar nedeniyle sessiz geçen karşılaşmada ilk yarı istediği oyunu sergileyemeyen Trabzonspor Paul Onuachu bir klasik haline gelen kafa golüyle 20’inci dakikada öne geçti.

SAVIC'İN HATASI PAHALIYA PATLADI

Bu golün ardından Trabzonspor savunmasında kritik bir hata pahalıya patladı. Takım kaptanı Stefan Savic’in tecrübesine yakışmayacak bir hatasını değerlendiren Verde skora eşitliği getirdi.

İLK YARIDA POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANILDI

Düşük tempoda oynanan ilk 45 dakikada Bordo Mavililer pozisyon üretmekte zorlanırken devreye 1-1’lik eşitlikle girildi.

TARAFTARLAR ETKİSİZ OYUNU PROTESTO ETTİ

Soyunma odasına giderken kötü oyun nedeniyle ıslık protestosuyla karşılaşan Trabzonspor ikinci yarıya çok hızlı bir başlangıç yaptı.

NWAIWU 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Trabzonspor’da 3 dakika içerisinde iki farklı noktadan kullanılan korner vuruşunda Nwaiwu 47 ve 50’de birbirinin nerdeyse aynı iki kafa golü atarak Karagümrük karşısında iki farklı üstünlüğü sağladı.

MAÇ İKİNCİ YARININ BAŞINDA KOPTU

İlk yarıdaki etkisiz oyunun ardından kısa sürede maçın kilidini çözen Trabzonspor kalan dakikalarda oyun kontrolünü elinde tutarak skoru korudu ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR GEÇEN SEZONUN TOPLAM PUANINA ULAŞTI

Trabzonspor bu sonuçla puanını 51’e yükselterek geçen sezonun tamamında topladığı puana şimdiden ulaştı.

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Mustafa, Oulai, Bouchouari,Muçi, Augusto, Onuachu

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.

TRABZONSPOR 3-1 FATİH KARAGÜMRÜK (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı.

KARAGÜMRÜK VERDE İLE GOLE YAKLAŞTI

3' Karagümrük'ün tehlikeli atağında savunma arkasına Babicka'nın sızmaya çalıştığı esnada topu önünde bulan Verde kaleyi düşündü. Onana gole izin vermedi.

TRABZONSPOR ONUACHU'NUN KAFA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

20' Ozan Tufan'ın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada Paul Onuachu yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

SAVIC'İN BÜYÜK HATASINDA VERDE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

28' Savic kendisine doğru gelen geri pası kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde düzgün bir vuruşla Onana'yı mağlup etti. Karagümrük eşitliği yakaladı.

ONUACHU YİNE KAFA VURUŞUYLA TEHLİKE YARATTI

31' Muçi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada Onuachu arka direkte kafayı vurdu. Top bu kez Grbic'te kaldı.

OULAI'NİN ŞUTUNDA GRBIC GOLE İZİN VERMEDİ

38' Oulai'nin ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta Grbic gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK

TRABZONSPOR NWAIWU'NUN GOLÜLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

47' Trabzonspor duran top organizasyonuyla ikinci yarıya golle başladı. Kornerden Ernest Muçi'nin ortasında arka direğe aşırtılan topu Nwaiwu kale önünde kafayla tamamladı.

NWAIWU BİR KEZ DAHA AĞLARI HAVALANDIRDI

50' Kornerden yapılan ortada ön direkte Onuachu'nun arka direğe aşırttığı topu Nwaiwu bir kez daha kafayla tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

ONANA BARTUĞ'NUN ŞUTUNDA TOPU KORNERE ÇELDİ

83' Bartuğ Elmaz'ın sert şutunda Onana direk dibinden topu son anda kornere çeldi.