Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor taraftarının desteğine dikkat çeken Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim! İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz!"