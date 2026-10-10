Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrıldı.

Karadeniz’in Reis’i Trabzonspor: Her şey 16 dakikada olduKaradeniz’in Reis’i Trabzonspor: Her şey 16 dakikada olduSpor

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür: 'İyi ki varsınız' - Resim : 2

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor taraftarının desteğine dikkat çeken Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim! İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz!"