İktidar kanadından gelen açıklamalara göre 2028 yılından önce bir seçim beklenmiyor.
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor
Özdemir Araştırma Eylül 2026 saha araştırma sonuçlarını yayımladı. Ankete göre sadece 3 parti %7'lik seçim barajını aşarken, YENİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti.Yunus Arıkan
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Ancak saha araştırmaları seçmen davranışlarının güncel analizi açısından önem arz ediyor.
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Özdemir Araştırma Eylül 2026 saha araştırmasında 31 ilde 2 bin 20 katılımcıya "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.
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Özdemir'in anket sonuçları şöyle:
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Diğer: %1,7
TİP: %1,0
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Yeniden Refah Partisi: %2,5
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Anahtar Parti: %3,1
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Zafer Partisi: %4,2
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CHP: %5,8
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MHP: %6,5
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İYİ Parti: %6,6
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DEM Parti: %9,2
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YENİ Parti: %24,0
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AK Parti: %35,4
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Anket sonuçları hesaplanırken kararsızlar orantısal olarak dağıtılmıştır.
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