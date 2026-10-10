Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor

Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor

Özdemir Araştırma Eylül 2026 saha araştırma sonuçlarını yayımladı. Ankete göre sadece 3 parti %7'lik seçim barajını aşarken, YENİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 1

İktidar kanadından gelen açıklamalara göre 2028 yılından önce bir seçim beklenmiyor.

1 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 2

Ancak saha araştırmaları seçmen davranışlarının güncel analizi açısından önem arz ediyor.

2 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 3

Özdemir Araştırma Eylül 2026 saha araştırmasında 31 ilde 2 bin 20 katılımcıya "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

3 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 4

Özdemir'in anket sonuçları şöyle:

4 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 5

Diğer: %1,7
TİP: %1,0

5 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 6

Yeniden Refah Partisi: %2,5

6 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 7

Anahtar Parti: %3,1

7 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 8

Zafer Partisi: %4,2

8 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 9

CHP: %5,8

9 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 10

MHP: %6,5

10 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 11

İYİ Parti: %6,6

11 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 12

DEM Parti: %9,2

12 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 13

YENİ Parti: %24,0

13 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 14

AK Parti: %35,4

14 15
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: Sadece 3 parti barajı aşıyor - Resim: 15

Anket sonuçları hesaplanırken kararsızlar orantısal olarak dağıtılmıştır.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro