Avrupa Birliği (AB) ile Çin, Çin menşeli hibrit otomobillerin Avrupa pazarındaki varlığını sınırlandırmak için ön uzlaşmaya vardı. Görüşmelerde, önümüzdeki 4 yılda Çin’den Avrupa’ya gelen hibrit araç sayısının yüzde 50’den fazla azaltılması hedefi gündeme geldi.
Hibrit araçlara darbe: %50 kısıtlama hedefi duyuruldu
AB ile Çin, Çin menşeli hibrit otomobillerin Avrupa pazarındaki varlığını azaltmak için ön uzlaşmaya vardı. Dört yılda yüzde 50’den fazla düşüş hedeflenirken, anlaşmanın Türkiye otomotiv sektörüne etkileri de merak konusu oldu.Kaynak: Haber Merkezi
AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 8-9 Ekim tarihlerinde Pekin’de bir araya geldi. Görüşmelerde otomotiv ticaretinin yanı sıra gümrük indirimleri ve kritik ham maddelerin ihracatı da ele alındı.
AB’nin 2024’te Çin menşeli elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulamasının ardından üreticiler hibrit modellere yöneldi. Çin’den Avrupa’ya aylık hibrit araç sevkiyatı, 3 bin 800 adetten Temmuz 2026’da 50 bin adede yükseldi.
Uzlaşma kapsamında otomotiv parçaları, zeytinyağı ve ayakkabı gibi Avrupa menşeli ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi planlanıyor. Bu adımın Avrupalı ihracatçılara en az 225 milyon avro tasarruf sağlaması bekleniyor.
Çinli hibrit araçların Avrupa pazarındaki varlığının azalması, Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmaları için rekabet koşullarını değiştirebilir.
Ancak Türkiye’ye yönelik doğrudan bir yatırım şartı açıklanmadı. Kısıtlamaların uygulama yöntemi ve takviminin ilerleyen görüşmelerde netleşmesi bekleniyor.