Yaklaşık 600 rakımda, sarp arazilerde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen ürünün hasadı başladı. İnce kabuğu, iri taneleri ve kendine özgü aromasıyla bilinen ürün, bu yılki rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.
Kilosu 70 TL'den leblebi gibi satıyor: "Bu lezzet bulunmaz"
Yaklaşık 600 rakımda ve sarp arazilerde yetiştirilen coğrafi işaretli ürünün hasadı başladı. Tarlada kilogramı 70-80 TL'den alıcı bulan ürün için bu yıl yaklaşık 350 ton rekolte beklenirken, üreticiler kendine özgü lezzeti ve aromasına dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Tarlada kilogramı 70-80 TL arasında alıcı bulan ürünün yaklaşık 200 dönümlük alanda üretimi yapılıyor. Bu yıl bölgeden 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
HASAT YAKLAŞIK 30 GÜN SÜRÜYOR
Her yıl ekim ayında başlayan hasat dönemi yaklaşık 30 gün devam ediyor. Sarp arazi şartlarında yapılan hasatta üreticiler, yaz boyunca bakımını yaptıkları ürünleri tek tek dalından topluyor.
Bölgeye özgü lezzetiyle talep gören ürün, hasadın ardından Kozan ve çevresindeki tüketicilere ulaştırılıyor.
"BAKIMI ZOR, EMEĞİ ÇOK"
10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Veysel Demir, ürünün yetiştirilmesinin büyük emek istediğini belirtti.
Demir, "Bu nar bölgemizin en iyi, en lezzetli meyvesi. İri taneli, dış kabuğu beyaz, içi ise iri tanelidir. Lezzeti ve aromasıyla bilinir. Geçen yıl 80 TL civarında satmıştık. Bu yıl da rekolte iyi olduğu için fiyatlar bu seviyelerde seyrediyor. Yaz boyunca bahçenin bakımı zor. Çok emek verilen bir ürün. Şu anda kilogramını 80 TL civarında satıyoruz. Kozan ve çevresine gönderiyoruz" dedi.
"HER YERDE YETİŞİR AMA BU LEZZET BULUNMAZ"
Üretici Erol Kızıldağ da yetiştirdikleri ürünün kendine özgü özellikleriyle diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi.
Kızıldağ, "Bu nar birinci sınıf kalitede. Kuytucak'ta 600 rakımda yetişiyor. Her yerde nar yetişir ama bunun lezzetini bulamazlar. İnce kabuklu, dış rengi beyazdır. İçinin aroması ve lezzeti diğer narlardan farklıdır. Tatlı bir nar" ifadelerini kullandı.
ÜRÜN KUYTUCAK NARI
Üreticilerin hasadını yaptığı ürün, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli Kuytucak narı.
Kuytucak narı, yaklaşık 600 rakımda yetişmesi, ince kabuğu, iri taneleri ve kendine özgü aromasıyla diğer nar çeşitlerinden ayrılıyor. Yaklaşık 200 dönümlük alanda yetiştirilen üründe bu yıl 350 ton rekolte bekleniyor.