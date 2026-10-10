Kilosu 70 TL'den leblebi gibi satıyor: "Bu lezzet bulunmaz"

Demir, "Bu nar bölgemizin en iyi, en lezzetli meyvesi. İri taneli, dış kabuğu beyaz, içi ise iri tanelidir. Lezzeti ve aromasıyla bilinir. Geçen yıl 80 TL civarında satmıştık. Bu yıl da rekolte iyi olduğu için fiyatlar bu seviyelerde seyrediyor. Yaz boyunca bahçenin bakımı zor. Çok emek verilen bir ürün. Şu anda kilogramını 80 TL civarında satıyoruz. Kozan ve çevresine gönderiyoruz" dedi.