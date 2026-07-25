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Şu ana kadar yaptığı hamlelerle transfer dönemine damga vuran Trabzonspor, ses getirecek bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor.

EVANN GUESSAND TRANSFER LİSTESİNDE

Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası ileri uçta rotasyonunu güçlendirmek için hedef santrfor transferi yapmak isteyen Bordo Mavililer sürpriz bir ismi gündemine aldı.

61 Saat'in haberine göre; daha önce Tolu Arokodare için girişimlerde bulunan Trabzonspor'un yeni gözdesi Aston Villa'nın Fildişi Sahilli golcüsü Evann Guessand oldu.

TRABZONSPOR'A KAPIYI KAPATMADI

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği aktarılırken Trabzonspor'a da kapıyı tamamen kapatmadığı ve bu sebeple bordo mavili yönetimin transfer için fırsat kolladığı ifade edildi.

İNGİLTERE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Nice'te geçirdiği etkileyici bir dönemin ardından 30 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz yaz Aston Villa'ya katılan Guessand, İspanyol teknik adam Unai Emery'nin beklentilerine karşılık veremedi.

Birmingham temsilcisiyle toplam 21 maçta forma giyen Guessand sadece 2 gol kaydedebildi. Devre arasında Crystal Palace'a kiralanan yıldız oyuncu burada da 14 maçta 2 gol, 1 gollük performans sergiledi.