Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması

Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması

Arka Sokaklar dizisinin senaristi Ozan Yurdakul projenin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 1

Kanal D'nin 20 yıldır devam eden projesi Arka Sokaklar hakkında karar verildi.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 2

Senarist Ozan Yurdakul dizinin ekranlara hak ettiği gibi veda edemediğini açıkladı.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 3

Arka Sokaklar cephesinden dizinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 4

Yurdakul'un dizinin geleceğine ilişkin açıklaması şöyle:

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 5

Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 6

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 7

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 8

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 9

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 10

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

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Arka Sokaklar'ın senaristinden yeni sezon açıklaması - Resim: 11

Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."

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