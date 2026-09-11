Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirebilecek ifadeler kullandığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında re’sen soruşturma başlattı. Kaya’nın paylaşımlarının yayından kaldırılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edilirken, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bazı paylaşımlar nedeniyle “sosyal medya fenomeni” olarak tanınan Ertuğrul Kaya hakkında harekete geçti. Kaya’nın Trabzonluları hedef aldığı ve toplumun farklı kesimleri arasında ayrışmaya neden olabilecek nitelikte ifadeler kullandığı değerlendirilen paylaşımları nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PAYLAŞIMLAR İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında Kaya’nın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımların yayından çıkarılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı talimatının da ilgili birimlere iletildiği öğrenildi.

25 AĞUSTOS’TA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Ertuğrul Kaya’nın 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıktığının belirlendiği öğrenildi. Şüphelinin mevcut durumuna ilişkin işlemlerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.