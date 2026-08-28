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Nihat Erence, Trabzonspor’un dün akşam aldığı 4-0’lık mağlubiyeti değerlendirdi. Trabzonspor’un turnuvadan elenmesinin ardından teknik direktör Fatih Tekke’nin istifasının planlı ve bilinçli bir ‘hamle’ olduğunu değerlendiren Erence, “Fatih hoca istifasının kabul edilmeyeceğini zaten biliyordu” dedi.

Erence’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ARADA CİDDİ BİR FARK VAR”

"Rakibinden neredeyse 5 kat fazla kadro değerine sahip olan, 168 milyon Euro'luk bir takım ile 38 milyon Euro civarında değeri olan bir takımı karşılaştırıyoruz. Arada 5 katlık fark var ancak sahaya yansıyan oyunda bu kaliteyi göremedik.

“KIRMIZI KART YENİLGİNİN BAHANESİ OLAMAZ”

Ağır yenilgiyi yalnızca 13. dakikada Ruslan Malinovskyi’nin gördüğü kırmızı karta bağlamak doğru değil. Trabzonspor; Muhammed Salah başta olmak üzere Malinovskyi, Yaral ve Saviolo gibi çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak yıldız transfer etmek, iyi bir takım olmak anlamına gelmez. Trabzonspor henüz 'takım olma' olgusunu yakalayamamış, basit ifadeyle takım olamamış."

“ASIL TEHLİKE DİSİPLİNSİZLİK”

Maç içindeki plan eksikliği ve taktiksel disipline de vurgu yapan Erence, "Futbolda 10 kişi kalabilirsiniz; bu oyunun doğasında var. Önemli olan eksik kaldığınızda uygulayacağınız A, B veya C planınızın olmasıdır. Dün Trabzonspor’da bir oyun planı göremedik" dedi.

"Bundan daha büyük tehlike ise sahadaki disiplinsizlikti" ifadesini kullanan Erence, "Agresif oynamak başka, disiplinsiz oynamak başkadır. Sahada sıfır takım disiplini vardı; her pozisyona, her karara itiraz eden bir oyuncu grubu izledik. Hakem kötü veya formsuz olabilir ancak Trabzonspor formasını giyen futbolcuların bu bilinçte olması gerekir" diye konuştu.

“FATİH TEKKE İSTİFANIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ BİLİYORDU”

"Fatih Tekke akıllı bir adam. Bu hezimetin ardından vereceği istifanın yönetim tarafından kabul edilmeyeceğini bilecek kadar zeki bir isim. Ancak bu hamleyle aslında kendi ayağına kurşun sıktı ve kredisini tüketti" yorumunda bulunan Erence, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte yaşanacak olası kötü sonuçlarda daha büyük bir baskı altına girecek. Halbuki kaçmak yerine 'Yüzde yüz sorumluluk bizde, takımı iyi hazırlayamadık ama ben bu kulübün altyapısından yetiştim, mücadeleyi bırakmıyoruz' deseydi çok daha değerli olurdu. O ise en kolay yolu seçti."

“BU TARAFTAR HOCAYI GETİRDİĞİ GİBİ GÖNDERMESİNİ DE BİLİR”

“Trabzon ilginç bir şehir. Trabzon'un bir noktasında gidin işte, Uzunsokak'ta bir tane teyzeyle oturun, yarım saat sohbet edin, size inanın ki en az 5-6 tane taktiksel varyasyondan bahseder, nasıl oynaması gerektiğini. Yani böyle bir şehirden bahsediyoruz. Fatih Tekke’yi göreve getiren de bu taraftardır; ancak unutulmamalıdır ki başarısızlık halinde onu gönderecek olan da yine taraftardır. Tekke, kulübün gerçek efsanesi Şenol Güneş’in yerine geldi ve çok ağır bir yükün altına girdi. Taraftar sahada mücadele, oyun planı ve sonuç görmek ister. Fatih Tekke camianın içinden gelen bir isim olarak bu baskıyı en iyi bilenlerdendir."

Takımın kadro derinliğinin yeterli olduğunu belirten Erence, lig ve Konferans Ligi’ndeki beklentilerinden ve transferde yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:

"Trabzonspor’un kadrosal olarak geniş bir havuzu var. Sakatlıktan dönecek Batagov, Folcarelli ve bir türlü düzelemeyen Okay gibi isimlerle alternatifli bir yapı mevcut. Felipe Augusto’nun ayrılığının ardından tek ihtiyaç bir santrfor transferidir; o takviye de mutlaka yapılacaktır.

Bundan sonraki süreçte Trabzonspor’un yapması gereken en kritik hamle, takımı Muhammed Salah’ın etrafında şekillendirmektir. Salah çok kısa sürede şehri benimsedi, taraftarın sevgisini kazandı ve soyunma odasında büyük bir saygı görüyor. Tıpkı şampiyonluk sezonundaki Marek Hamšík gibi... Ama Marek Hamšík işte o deneyimi, tecrübesiyle Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren oyuncuların başında geldi. Trabzonspor, Salah’ın liderliği etrafında kenetlenir ve gereksiz krizlere takılmazsa bu travmayı hızla atlatacak güce sahiptir."

BAYRAM GÜNEŞ - YENİÇAĞ