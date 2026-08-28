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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde boy göstermek için hak kazanmıştı.

Macar ekibi Ferencvaros ile eşleşen Bordo-mavililer, ilk maçı kendi sahasında 1-0 yenildikten sonra Perşembe günü rakibine konuk olmuştu. Ferencvaros ile deplasmanda oynanan maçta 2 kırmızı kart görerek 4-0 mağlup olan Fırtına, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Peki, Kura çekimi saat kaçta? Olası rakipler kim?

İŞTE OLASI RAKİPLER

Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere 6 torbadan toplam 6 rakiple karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor ise 4. Torbada yer alacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü (bugün) yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak izleyenlerle buluşacak.