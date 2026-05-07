Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimizin köklü mirasını korumayı, sanatın ve kültürün her alanını desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin içeriğiyle şehirde sanat dolu günler yaşatacak. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programlar kapsamında tiyatrodan çocuk etkinliklerine, söyleşilerden sergilere kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Mayıs ayı programı çerçevesinde; 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Trabzon Seyir Tiyatrosu’nun ‘Scapin’in Dolapları’ adlı oyunu sahnelenecek. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Tiyatro Panki’nin ‘Neşeli Prens Harikalar Ülkesinde’ adlı çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak. 17 Mayıs Pazar günü aynı saatte Tiyatro Panki ekibi bu kez ‘Hızlı Tavşan’ oyununu sahneleyecek. 22 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Mim Organizasyon’un ‘Bekleme Odası’ adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. 23 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te ‘Nasrettin Hoca’, 24 Mayıs Pazar günü ise yine saat 13.00’te İnteraktif Çocuk Tiyatrosu'nun ‘Kutu Kutu’ adlı oyunu sahnelenecek.

AYVAZOĞLU KONUK OLACAK



Farklı konu ve konuklarla düzenlenecek söyleşi programları da vatandaşları buluşturacak. 12 Mayıs Salı günü saat 18.00’de ‘Trabzon’da Resim Sanatının Gelişimi ve Trabzonlu Sanatçıların Türk Resim Sanatına Etkileri’ başlıklı söyleşi düzenlenecek. Programın sunuculuğunu Sebahattin Saruhan üstlenirken; Prof. Dr. Raif Kalyoncu, Abdülkadir Yıldırım ve Ahmet Taş konuşmacı olarak yer alacak. 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Prof. Dr. Ülkü Eliuz’un sunumuyla gerçekleştirilecek ‘Trabzon’dan Türkiye’ye’ söyleşisine önceki dönem Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu konuk olacak. 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de ise Veysel Usta’nın sunumuyla ‘Klasik Dönem Osmanlı Trabzon’unda Sosyal Hayat’ başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek; programın konuğu Dr. Miraç Tosun olacak.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Etkinlikler kapsamında, Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği tarafından dün akşam verilen Türk sanat müziği konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sanatseverlerin büyük katılım sağladığı konser, izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

SANAT MÜZİĞİ RÜZGARI ESECEK



Konser programları da müzikseverlere dolu dolu bir takvim sunuyor. 6 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30’da Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlenecek. 11 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Trabzon Liselerinden Yetişenler Kültür ve Dayanışma Derneği Türk Halk Müziği konseri verecek. 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İkilem sahne alacak. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Maçkalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek. 18 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu konser verecek. 24 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Hozangel Müzik ve Halk Oyunları ekibi sahne alırken, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Ayın son etkinliği ise 31 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Trabzon Görme Engelliler Sanat Spor Kulübü’nün Türk Halk Müziği konseri olacak.

RESİM SERGİSİ AÇILACAK



Öte yandan 8-10 Mayıs tarihleri arasında Serap Bostancı Baydar’ın ‘Şefkati Kanatlandıran Kadınlar’ adlı 2. kişisel resim sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

HER MEVSİM AYRI GÜZEL



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon, tarihi, kültürü ve eşsiz tabiatıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunan kadim bir şehirdir. Baharın tazeliğiyle canlanan, yazın bereketiyle zenginleşen Trabzon’umuz; kültür ve sanatla daha da güzelleşmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin köklü mirasını korumayı, sanatın ve kültürün her alanını desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bahar ve yaz aylarında düzenlediğimiz etkinliklerle hemşehrilerimizi sanatla, edebiyatla ve geleneklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz” dedi ve tüm vatandaşları etkinlikleri izlemeye davet etti.