Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli savunma sanayi projeleri arasında öne çıkan YILDIRIMHAN sistemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, sistemin laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığını ve saha testlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: “YAKITLARI YERLİ ÜRETİM”

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, YILDIRIMHAN’ın kritik bileşenlerinden biri olan yakıtların yerli üretim olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YILDIRIMHAN’ın yakıtları yerli üretimdir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.”

AÇIKLAMA SAHA 2026 FUARI’NDA YAPILDI

MSB’nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Türkiye’nin savunma sanayii vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“SAVUNMA SANAYİİNDE YÖN VEREN BİR VİZYON”

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı’nın savunma sanayiine sadece kullanıcı olarak değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve yön veren bir anlayışla yaklaştığını belirtti.

Bu yaklaşımın:

Teknolojik bağımsızlığı güçlendirdiği

Yerli ve milli kabiliyetleri artırdığı

Sektördeki tüm paydaşları teşvik ettiği

vurgulandı.

AR-GE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ALTYAPISI ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlık kaynakları, uzun yıllardır sürdürülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde önemli bir altyapı oluşturulduğunu ifade etti.

Bu kapsamda:

Kritik üretim tesisleri

İleri teknoloji laboratuvarları

Yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetleri

hayata geçirilerek yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine zemin hazırlandı.

YILDIRIMHAN’DA SAHA TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamalara göre laboratuvar aşamasını başarıyla geçen YILDIRIMHAN sistemi için saha testleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Projenin, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.