Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de Başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'den bomba bir transfer hamlesi geliyor. İşte detaylar...

Başkan Sadettin Saran’ın 6-7 Haziran tarihlerinde camianın seçime gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor.

HAKAN SAFİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Başkan adayı olacağı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar’ın yarıştan çekilmesinin ardından Hakan Safi, adaylığını resmi olarak duyurdu.

Safi açıklamasında, “Çocukluğumdan beri sevdalısı olduğum, 1999 yılından bu yana kongre üyesi olarak yer aldığım bu büyük camianın daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı aldım. Bu vesileyle olağanüstü seçimli kongrede Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na şartsız ve koşulsuz adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aziz Yıldırım da adaylığını açıklarken Barış Göktürk'ten de destek gelmişti.

TRANSFER VE TEKNİK DİREKTÖR PLANI

Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve özellikle Kerem Aktürkoğlu transferindeki rolüyle öne çıkan Hakan Safi’nin, teknik direktör ve transfer çalışmaları için yoğun bir mesai yürüttüğü belirtildi.

Seçim vaadi olarak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Safi’nin, şimdiden yıldız oyuncularla temas kurduğu ifade edildi.

SALAH İDDİASI

Sabah’ta yer alan habere göre Hakan Safi, 3 önemli yıldız futbolcuyla anlaştı.

Anlaştığı futbolculardan ilki olarak Liverpool’dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah’ın olduğu aktarıldı. İngiliz ekibinde 9 sezon geçiren Mısırlı yıldızın, 20 milyon euro yıllık maaş talep ettiği konuşuluyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 39 maçta görev alan Salah, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

