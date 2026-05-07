Tunceli’de kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçmesinin ardından yeniden derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan hemen önce gönderdiği mesaj gün yüzüne çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay: Abakarov'un telefonundan o veriler silinmişGülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay: Abakarov'un telefonundan o veriler silinmişGündem

SON MESAJINI İŞ YERİNE GÖNDERMİŞ

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj attı.

Gülistan Doku’nun çalıştığı kafenin patronuna, kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13’te gönderdiği ve "Ben artık gelmeyeceğim" dediği mesajın, kayboluşuyla ilgili şüpheleri daha da artırdığı belirtildi.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün attığı son mesaj ortaya çıktı: 6 yıllık sır perdesi aralanıyor - Resim : 2