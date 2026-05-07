Tunceli’de kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçmesinin ardından yeniden derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan hemen önce gönderdiği mesaj gün yüzüne çıktı.

SON MESAJINI İŞ YERİNE GÖNDERMİŞ

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj attı.

Gülistan Doku’nun çalıştığı kafenin patronuna, kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13’te gönderdiği ve "Ben artık gelmeyeceğim" dediği mesajın, kayboluşuyla ilgili şüpheleri daha da artırdığı belirtildi.