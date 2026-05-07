BETİMAR Araştırma’nın Mart ve Nisan 2026 tarihlerini kapsayan yeni seçim anketleri, Türkiye’nin siyasi tablosunda CHP’nin kilit rolünü ve artan gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Seçmen, hem sandıkta hem de adalet talebinde CHP ekseninde birleşiyor.
Yeni anket BETİMAR'dan: Yüzde 79,5'lık oran gündem oldu
BETİMAR'ın yeni anket sonuçları ortaya çıktı. Anketteki yüzde 79,5'lık oran gündem oldu.Dilek Taşdemir
Nisan 2026 dönemine ait "Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" anket sonuçlarında CHP, kararsızlar dağıtıldığında yüzde 28,6 gibi güçlü bir oy oranına ulaşarak iktidarın en yakın takipçisi konumunu perçinledi.
İYİ Parti, Zafer Partisi ve TİP gibi muhalefet blokundaki diğer partilerin toplam desteğiyle birlikte CHP’nin sürüklediği değişim iradesi, iktidar bloku üzerindeki baskısını iyice artırmış durumda.
SİLİVRİ DAVASI'NA HALKTAN "SİYASİ KARAR" TEPKİSİ
BETİMAR’ın Mart 2026 anketindeki en çarpıcı sonuçlardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de yargılandığı davaya halkın bakış açısı oldu. Toplumun yüzde 51’i davanın hukuki değil, "Siyasi bir dava" olduğunu ve demokrasiye zarar verdiğini belirtti.
CHP seçmeninin yüzde 79,5 gibi ezici bir çoğunluğu davanın siyasi olduğunu belirterek liderine ve partisine tam destek verdi.
Sadece CHP değil, İYİ Parti seçmeninin yüzde 81,6’sı ve DEM Parti seçmeninin yüzde 74,4’ü de davanın bir "demokrasi yarası" olduğu görüşünde birleşti. Anket sonucu, CHP’nin adalet söyleminin toplumun genelinde karşılık bulduğunu gösterdi.
KRİZ DÖNEMİNDE CHP'NİN GÜÇLÜ ADAYLARI
Olası bir savaş veya kriz durumunda ülkeyi kimin daha iyi yöneteceği sorusunda ise CHP’nin iki önemli ismi, Ekrem İmamoğlu (Yüzde 17,1) ve Mansur Yavaş (Yüzde 16,6), toplamda Yüzde 33,7'lik bir güven oranına ulaştı.
Mevcut Cumhurbaşkanı’nın karşısında en güçlü alternatifler olarak duran İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin sadece yerelde değil, devlet yönetiminin en kritik kademelerinde de toplumun güvenini kazandığını kanıtladı.
EĞİTİMLİ VE GENÇ SEÇMENİN TERCİHİ CHP
Anketin demografik sonuçları CHP’nin geleceğin partisi olduğunu tescilledi:
Üniversite mezunları arasında "Siyasi dava" diyenlerin oranı yüzde 57 ile zirveye ulaştı.
18-24 yaş arası gençlerde yargılama sürecine duyulan güvensizlik yüzde 53,4 seviyesinde.
2026 yılının bahar aylarında yayınlanan BETİMAR anketi CHP’nin hem oy oranını koruduğunu hem de toplumsal mağduriyetler ve kriz yönetimi konularında halkın sığındığı "ana muhalefet limanı" olma özelliğini güçlendirdiğini ortaya koydu.